Poststation Langenfeld Neue Poststation ist schon sehr beliebt

„Die beste Poststation in ganz Langenfeld!“. „Tausendmal effektiver als die DHL-Niederlassung in der Stadtgalerie!“ . „Die jungen Leute hier sind immer freundlich und sehr schnell!“. „In die Stadtgalerie gehe ich gar nicht mehr!“ – Die Postkunden der DHL-Service-Station an der Hauptstraße 56 in Langenfeld sparen an diesem Montagmorgen nicht mit Lob. Dabei ist der junge Mann hinter dem Tresen, Amin Bouzraa, nicht mal 20 Jahre alt. Er schmeißt die private Niederlassung, die einem entfernten Verwandten gehört, der in Düsseldorf an der Fichtenstraße DHL-Mitarbeiter in der Stellenleitung ist, seit zwei Jahren allein. Und das nicht nur von 10 bis 17 Uhr wie in der immer überfüllten Haupt-Filiale, sondern täglich von 10 bis 19 Uhr. „Und bei Bedarf und vor Feiertagen sogar länger“, betont Bouzraa. Dann holt er sich auch schon einmal Verstärkung.