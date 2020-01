Langenfeld : In die Unterwasserwelt abtauchen

Langenfeld Fünf neue Schüler lernen im Anfängerkurs des Langenfelder Schwimmvereins bei Achim Solbach die ersten theoretischen Fachkenntnisse.

Einen Urlaub in Ägypten kann er sich gut vorstellen, dort spontan tauchen gehen zu können, ist sein großes Ziel. Louis Röhrigs Träume reichen sogar noch ein bisschen weiter – bis zu den Korallenriffs an der australischen Küste. Eigentlich macht er aktuell vor allem Fitnesssport, doch durch eine Anzeige ist er auf den Tauchkurs aufmerksam geworden und möchte nun auch den Weg in die Unterwasserwelt finden. Tauchlehrer Achim Solbach wird ihnen und den anderen Tauchneulingen nun also im nächsten halben Jahr seinen Lieblingssport näherbringen. Er taucht seit 37 Jahren, war früher in seiner sauerländischen Heimat für die DLRG am Sorpe-See im Einsatz. Der See Widdauen, den die SVL-Tauchabteilung vor Ort nutzt, wird ihm aber auch nach über 900 Tauchgängen nicht langweilig. „Man sieht immer wieder neue Kleinigkeiten. Unter Wasser kann ich völlig entspannen, jeder Stress fällt nach spätestens fünf Minuten von mir ab“, erzählt Solbach, warum ihn das Tauchen so sehr begeistert.