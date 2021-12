Ab Montag anmelden : Neue Kurse an der Kunstschule

Monheim Anmeldungen sind ab kommenden Montag, 6. Dezember, möglich.

Neben dem Familien- und Kinderprogramm gibt es jetzt in der Kunstschule neue spannende Angebote für Jugendliche und Erwachsene. Leiterin Katharina Braun sagt: „Das Programm für 2022 ist so bunt und vielfältig wie nie zuvor.“ Der Kurs „Druckwerkstatt Ü60“ bietet beispielsweise Älteren die Gelegenheit, Drucktechniken auszuprobieren. Mit „Lieblingstier und Kritzeltiger“ und „Malerei ab 2“ gibt es zwei Eltern-Kind-Angebote. Im Workshop „Keine Angst vorm weißen Blatt“ sind Frauen ab 18 Jahren eingeladen, sich mit abstrakter Malerei zu beschäftigen. Als Leiterin für den Jugendbereich plant Brigitte Schörmann spezielle Formate: Verschiedene Street-Art-Angebote wie Sticker-Art und ein Stencil-Workshop starten im Frühjahr. Die neuen Programme liegen u.a. im Rathaus sowie in den städtischen Kultureinrichtungen aus. Außerdem steht das Heft auf der städtischen Homepage zum Download. Anmeldungen ab 6. Dezember, 8.30 Uhr: www.monheim.de/kunstschule, per E-Mail an kunstschule@monheim.de sowie telefonisch montags bis freitags, 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags, 14 bis 17 Uhr, Telefon 2173 951 4160.