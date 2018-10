Neue Geschäftsführerin auf Haus Bürgel

Monheim Heike Rieger ist Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft Haus Bürgel und wird die Umwandlung in eine gGmbH begleiten.

Monheim findet sie „klasse. Die Entscheidungswege in der Verwaltung sind kurz. Dynamische Prozesse erfahren Wertschätzung.“ So bringt Heike Rieger ihre ersten Erfahrungen mit Monheim auf den auf den Punkt. Sie ist seit September die neue Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft Urdenbacher Kämpe - Haus Bürgel und folgt auf Markus Kuller, der eine dreijährige Auszeit genommen hat, und mit seiner Familie nach Helsinki, Finnland, gegangen ist.

Die Stelle der 46-Jährigen ist beim Tourismusmanagement in Monheim angesiedelt. 50 Prozent ihrer Arbeitszeit sind für Haus Bürgel reserviert. Die geplante Umwandlung des Vereins in eine gemeinnützige GmbH findet sie sinnvoll. Denn wenn Haus Bürgel, als Standort am niedergermanischen Limes, 2020/21 Welterbe werden wird (Einreichung bei der Unesco 2020 mit dem Ziel der Ernennung 2021), wachse die Bedeutung weiter. Dann stehe Monheim mit anderen Wehrbauten der Römer entlang des „nassen Limes“ bis hin zur Nordsee, zu denen auch Xanten zählt, in einer Reihe.