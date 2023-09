Dank 100.000-Euro-Spende Der katholische Friedhof in Reusrath hat jetzt eine Kapelle

Zwei Jahre nach Grundsteinlegung wurde am Samstag auf dem katholischen Friedhof in Reusrath eine Kapelle eingesegnet. Bisher gab es dort keine, Trauerfeiern wurden in St. Barbara abgehalten. Erste Pläne bestanden bereits vor sieben Jahren, doch der „Ankerplatz“, das Gemeindezentrum in der City, genoss Priorität in der Pfarre.