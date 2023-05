16 Standorte kommen in Frage Neue Flüchtlingsheime in Langenfeld

Die Verwaltung redet nicht um den heißen Brei herum: Sollte die Politik sich gegen die Einrichtung weiterer Flüchtlingsunterkünfte in Langenfeld entscheiden, heißt es in der Beschlussvorlage, wird die Wilhelm-Würz-Sporthalle weiter als Unterkunft genutzt werden müssen, ja, „gegebenenfalls sind weitere Sporthallen umzunutzen“. Das wird kaum eine der im Rat vertretenen Parteien wollen, und so dürfte es an diesem Mittwoch im Ordnungsausschuss des Rates nicht um das Ob, sondern um das Wo gehen: An welchen bis zu drei Standorten in Langenfeld sollen neue Unterkünfte entstehen? Kurzfristig zwei Container-Anlagen als Übergangslösung für je 100 Menschen sowie ab 2025 eine „endgültige“ bauliche Lösung für 250 Bewohner?