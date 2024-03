Neue Ausstellung im Deusser-Haus Monheim plakativ

Monheim · Willy Millowitsch 1951 in „Der Etappenhase“, „alles für 50 Penne“ an Altweiber 1977 an der Doll Eck’ oder Krankenpfleger Mischa und Lernschwester Elke 1988 in der Aula am Berliner Ring – eine neue Plakate-Ausstellung des Heimatbundes führt durch gut 70 Jahre Brauchtum und Kultur in Monheim.

22.03.2024 , 11:00 Uhr

Bodo Esser (l.) und Klaus Peters vom Heimatbund Monheim haben die Plakate für die Ausstellung ausgewählt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Gutmann