Neue Wege : Krimi-Gottesdienst in Baumberg

Monheim In der Friedenskirche wird’s am Sonntagabend spannend. Dazu erklingen Gospels.

Die Evangelische Kirchengemeinde Monheim bietet einen neuen Gottesdienst-Termin für Langschläfer an: jeweils am letzten Sonntag eines Monats um 18 Uhr. Auftakt ist am 29. September in der Baumberger Friedenskirche, Schellingstraße 13. In dem „Tat(w)ort-Gottesdienst“ geht es um einen Kriminalfall aus der Bibel. Der Abend wird unter anderen von den Monheimer Gospelsingers und der Kölner Dom-Jazz-Band gestaltet. Im Anschluss bis etwa 20 Uhr feiern die Gospelsingers singend ihr 25-jähriges Bestehen