Monheim: Netzwerk Demenz lädt zu Vorträgen und Kursen ein

Monheim Unter dem Titel "Mit Würde altern" organisieren der Soziale Dienst der Stadt und die Partner des Monheimer Netzwerks Demenz Vorträge, Kurse und Ausflüge. Am Mittwoch, 16. Mai, geht es im Mehrgenerationenhaus der Evangelischen Kirche, Friedenauer Straße 17.II, von 17 bis 18.30 Uhr um die Selbstsorge für Pflegende bei Demenz. Michael Stickley vom Landesverband der Alzheimer Gesellschaften erläutert, wie wichtig es ist, dass Angehörige auch auf ihr eigenes Wohlbefinden achten.

Ein Ausflug zur Gerontopsychiatrie der LVR-Klinik Langenfeld steht am Dienstag, 12. Juni, auf dem Programm. Interessierte können die Klinik und den Gutshof besuchen. Fragen beantwortet der Chefarzt der Abteilung Gerontopsychiatrie und Neurologie. Ein Sonderbus (auch über Baumberg) bringt die Teilnehmer hin. Start: 14 Uhr am Monheimer Busbahnhof, Bussteig 8. Gegen 17.15 Uhr fährt der Bus von der LVR-Klinik wieder zurück (Anmeldung erforderlich).

Auch die nächsten Kurse zum Umgang mit Demenz stehen an: am 28. Mai, 4. und 11. Juni, 16 bis 19 Uhr, bei der Bergischen Diakonie im Haus-Monheim, Kirchstraße 8. Die Teilnahme an allen Vorträgen und Kursen ist gratis. Anmeldung bei Matthias Kolk, Telefon 02173 951-542, mkolk@monheim.de.