Langenfeld : Richrather feiern das Erdbeer-Fest

Das Erdbeerfest in Langenfeld ist immer gut besucht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wenn es Erdbeerkuchen, Erdbeer-Spieße, Erdbeer-Bowle „Lambada“ und mit Schokolade überzogene Erdbeeren gibt, dann ist wieder Erdbeerfest.

Dieses Jahr wird es bereits zum 42. Mal vom Richrather Karnevalsverein (RKV) Schwarz-Weiß veranstaltet. Am kommenden Wochenende (15. und 16. Juni) wird es auf der Hofanlage der Familie Weeger (Rietherbach 84) die süßen Früchte wieder in allen Variationen geben. „Wir haben dieses Jahr einen neuen Bäcker“, freut sich Heinz Wermeling, der Vorsitzende des RKVs. „Konditor“, korrigiert Jörg Sticheling augenzwinkernd, der auch gleich ein Backblech mit Kuchen mitgebracht hat – Erdbeerkuchen, natürlich.

Diverse Sorten mit putzigen Namen bauen Markus und Christina Weeger an: Rumba, Lambada, Eliani, Malwina, Face und Sonata heißen die roten Früchte, deren Ernte dieses Jahr „holperig“ beginnt, wie Christina Weeger erzählt: „Nach Ostern kam der Frost, zwei Wochen war es kalt, aber jetzt geht es langsam los“, freut sie sich. Zum Erdbeerfest wird es voraussichtlich Erdbeeren satt geben, ob in fester oder flüssiger Form. Angeboten werden Bowle und Milchshakes, Waffeln, Spieße und mehr. Daneben gibt es aber auch Gegrilltes und drei Sorten Bier.

Geschichte Was vor 42 Jahren mit einer kleinen Theke für Getränke und einem Kuchenstand begann, hat sich mittlerweile zu einem der schönsten Sommerfeste in der Stadt Langenfeld und der weiteren Umgebung entwickelt.

Auf der Bühne ist ebenfalls einiges geboten. Den Auftakt macht am Samstag um 18 Uhr die Langenfelder Sängerin Lexine. Um 20 Uhr betreten dann „Fozzybear“ aus Langenfeld die Bühne. Die sechs Musiker sind eine Cover-Band, deren Liveauftritte einfach Spaß machen und bei Besuchern jeden Alters gut ankommen. Sie haben das Erdbeer-Fest schon in der Vergangenheit gerockt.

Am Sonntag wird ab 14 Uhr die Showband „B Famous“ mit einer Mischung aus Rock’n’Roll, Oldies, Pop, Country, Schlager und Kölschen Liedern für Partystimmung sorgen. In den Spielpausen heißt es für die Kids „Kinder-Disco“ mit den „Rheinsternchen“. Auch Kinderschminken und ein Karussell sind angekündigt. Damit das Erdbeerfest wieder ein Erfolg wird, sorgen an beiden Tagen 70 freiwillige Helfer für das Wohl der Gäste. Die Verkehrskadetten managen die problemlose Anfahrt.