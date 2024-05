Freizeit in Langenfeld Neanderland-Wanderwoche führt auch nach Langenfeld

Max Kürsten vom Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) freut sich am Montag, 27. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr auf zahlreiche Teilnehmer bei der Tour „Auf der Grenze zwischen Langenfeld & Leichlingen“. Die neun Kilometer lange Tour führt vom Treffpunkt am Naturfreundehaus (Am Block 4, 42799 Leichlingen) aus durch die Sandberge vorbei an der Kommunaldeponie. Dabei soll auch die Reinoldi Kapelle in Solingen Ruppelrath besichtigt werden, auch das Mahnmal am Wenzelnberg wird besucht. Anschließend geht es im großen Bogen zurück zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz am Block beim Naturfreundehaus Leichlingen. Anmeldung noch bis zum 24. Mai 2024 unter Email max.kuersten@gmx.de.