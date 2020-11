Planentwurf begeistert Stadtpolitiker : Spielend Natur erleben am Möncherderweg

LANGENFELD/Monheim Der Begriff „Naturerfahrungsraum“ klingt akademisch – und schon gar nicht nach Spaß. Doch genau darum geht es bei einem Vorhaben am Möncherderweg, das Annette Hoffmann von der Monheimer Biologischen Station Haus Bürgel den Langenfelder Stadtpolitikern im Planungs- und Umweltausschuss vorstellte.

Am Möncherderweg sollen Kinder und Jugendliche richtig Spaß an der Natur bekommen, indem eine große Fläche als vielfältige Landschaft umgestaltet wird: mit einem Spielhügel für Bergabenteuer, einem Strauch-Dschungel, Naturbeobachtungen am Blockbach und auf einer üppig blühenden Blumenwiese. Allein mit der Präsentation löste Hoffmann helle Freude aus – bei den Erwachsenen im Ausschuss. „Da würde ich am liebsten selber spielen“, befand Joachim Herzig (SPD). Und auch Sprecher aller anderen Parteien waren sich darin einig, dass die Pläne tatsächlich verwirklicht werden sollen.