Natur in Langenfeld und Monheim : So trotzen Vögel der Winter-Kälte

So trotzen Vögel der Winter-Kälte

Natur in Langenfeld und Monheim

Langenfeld/Monheim Jetzt freuen sich die Vögel über zusätzliches Futter und ein warmes Nest. Der Nabu gibt Tipps, wie man den Tieren in der kalten Jahreszeit helfen kann.

Viele Vögel fliegen im Herbst nach Süden. Einige bleiben bei uns und trotzen der Kälte. Dabei können wir helfen – nicht nur mit dem richtigen Futter. Damit Rotkehlchen, Meise und Co im Frühjahr noch bei uns im Garten sind. „Auch im Winter gibt es im Garten 15 bis 20 verschiedene Vogelarten“, weiß Wolfgang Sternberg, Vorsitzender vom Nabu Kreisverband Mettmann. „Zu unterscheiden ist dabei zwischen Körnerfressern und Weichfutterfressern.“ Meisen, Spatzen und Finken gehören zur Kategorie der Körnerfresser. Rotkehlchen, Amseln oder der Zaunkönig sind hingegen Weichfutterfresser. „Die Weichfutterfresser freuen sich etwa über Haferflocken, gerne in Öl aufgeweicht, Rosinen, Apfelstückchen“, zählt Sternberg auf. „Die Körnerfresser mögen Sonnenblumenkerne oder eine Körnermischung, am besten mit Fett vermischt.“