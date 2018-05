Monheim : Natur-Exkursion der VHS zu den Wiesen am Deich

Monheim Wer wertvolle heimische Wiesenpflanzen am Rheindeich entdecken möchte, kann sich einer Natur-Exkursion der Volkshochschule am Sonntag anschließen. Die Führung beginnt um 15 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz des Restaurants "Gut Blee" (Heilerberg). Die 2002 eröffneten Wiesen am Rheindeich sind gerade deshalb interessant, weil dort stellenweise Grasflächen des alten Deichs beziehungsweise Heudrusch aus nahegelegenen Naturschutzgebieten aufgebracht wurden. 16 Jahre danach lohnt sich eine Untersuchung, welche der wertvollen heimischen Wiesenpflanzen gut gedeihen.

Anmeldungen per E-Mail unter vhs@monheim.de.

(elm)