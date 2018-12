Monheim/Langenfeld : Monheim weitet Bus-Angebot aus

Monheim/langenfeld Fahrplanwechsel am 7. Januar bringt laut BSM Verbesserungen für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs.

(og) Wer im kommenden Jahr auf Bus und Bahn umsteigen will, ist in Monheim gut bedient. Zum Fahrplanwechsel am 7. Januar gibt es weitere Verbesserungen. „Wir legen noch einmal kräftig nach“, sagt Detlef Hövermann, Geschäftsführer der Bahnen der Stadt Monheim (BSM). Für die Buslinie 789 zwischen Eichsfelder Straße (Düsseldorf-Hellerhof) und dem Monheimer Gewerbegebiet Rheinpark werden montags bis freitags die Taktzeiten von 7 bis 9 Uhr und 16 bis 19 Uhr in beide Richtungen auf einen Zehn-Minuten-Takt verstärkt.

Auf der Linie SB 78 wird in der Zeit von 6 bis 9 Uhr sowie von 15 bis 18.30 Uhr vom Rheinpark nach Berghausen S-Bahnhof und zurück ein Zehn-Minuten-Takt angeboten. Die Linie SB 79 erweitert ebenfalls. Von 7 bis 9.30 Uhr und 16 bis 18.30 Uhr wird ein Zehn-Minuten-Takt vom Creative Campus (Alfred-Nobel-Straße) zum Langenfelder S-Bahnhof eingeführt. Zudem kommt die neue Linie SB 59 hinzu. Sie fährt von 6 bis 10 Uhr und 15 bis 20 Uhr in Direktverbindung vom Creative Campus zum Benrather Bahnhof mit Blick auf den Regional-Express 1 (Aachen-Hamm) und RE5 (Wesel-Koblenz). Im Sommer 2019 folgt dann mit der Linie SB 33 eine weitere Erweiterung. Sie wird in Direktverbindung vom Creative Campus zum Bahnhof Leverkusen-Wiesdorf fahren.

Weitere Optimierungen: Die Buslinien 790/791 werden von 6 bis 9.45 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr zwischen Mona Mare und Langenfeld S-Bahnhof auf einen Zehn-Minuten-Takt gelegt. Auf dieser Strecke fährt dann alle fünf Minuten ein Bus. Bereits seit dem Spätsommer werden von den BSM Mehrleistungen im Freizeitnetz auf den Linien 777, 789, 791, NE 12 und NE13 gefahren. Das sind zum Beispiel verlängerte Nachtfahrten in der Woche bis 24 Uhr (777) beziehungsweise 2 Uhr (789, 791 Sonntag bis Donnerstag). Ebenfalls seit Spätsommer verbindet die neue Ringlinie NE 12 das Mona Mare mit der Altstadt, dem Rhein und dem Busbahnhof.

Kurz vor dem Fahrplanwechsel wird es von Monheims Bahnen einen Infostand am Busbahnhof geben. Er ist am Samstag, 5. Januar, von 10 bis 14 Uhr. Die komplette Aktualisierung wird in den nächsten Tagen auf der Homepage von Monheims Bahnen unter www.bahnen-monheim.de zu finden sein.

(og)