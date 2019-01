Bürgeranhörung in Langenfeld: Nachbarn fordern: Siedlung an B 229 anbinden

Nachbarn fordern: Siedlung an B 229 anbinden

Bürgeranhörung in Langenfeld

Unter drei vorgestellten Planvarianten plädierten die Anwohner bei der Bürgerversammlung für diesen Entwurf. Durch den Anschluss an die Elberfelder Straße werde Mehrverkehr in der Heidackerstraße vermieden. Foto: RP/Stadt Langenfeld/Planer

Langenfeld Der Bürgerwille ist eindeutig: Das neue Wohngebiet, das an der Elberfelder Straße in Wiescheid entstehen wird, soll über die Bundesstraße B229 erschlossen werden und nicht über die Heidackerstraße.

Das äußerten mehrere Anlieger, die am Donnerstagsabend zur Anhörung in den Bürgersaal des Rathauses gekommen waren. Die Heidackerstraße sei durch den Verkehr schon genug belastet. Man müsse auch auf die Sicherheit der Schulkinder achten.

Auf einem Gebiet von 1,8 Hektar zwischen Heidacker- und Elberfelder Straße sowie dem Gravenberger Weg sollen laut Stadtverwaltung 25 bis 30 Wohneinheiten entstehen, meist Einzel- oder Doppelhäuser, vielleicht auch Dreifach-Häuser, nicht höher als zweigeschossig. Zur Elberfelder Straße hin ist eine Mehrfamilienbebauung geplant, dazu ein Kinderspielplatz für die Jüngsten, ein so genannter Quartiersplatz und entsprechende Parkmöglichkeiten für mindestens 50 bis 60 Autos. Derzeit befinden sich auf dem Gelände leerstehende Gewerbehallen eines ehemaligen metallverarbeitenden Betriebes und Büros.

Die städtischen Planer stellten in der Versammlung drei gefällige Varianten zur Bebauung vor. Zwei davon zeigten eine Anbindung über die Heidackerstraße. Weil, so Planungsamtschef Stephan Anhalt, eine Zufahrt über die stark befahrene B229 eine Einigung mit der zuständigen Landesbehörde Straßen NRW voraussetze. „Das wird nicht einfach. Wenn die Erschließung über eine Gemeindestraße möglich ist, hat diese in der Regel Vorrang“, räumte der Fachmann ein.