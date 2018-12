Langenfeld: Langenfelderin findet ihren Lebensretter

LANGENFELD Eine junge Frau wollte sich 2016 in den Tod stürzen, ein Fremder hielt sie davon ab. Jetzt hat er sich gemeldet, nach einem Suchaufruf in der RP.

Mission geglückt, der Retter einer jungen Frau, die sich vor zwei Jahren in Langenfeld von einer Autobahnbrücke in den Tod stürzen wollte, ist gefunden: Maxim Sawtschuk (26), ein in Düsseldorf wohnender gebürtige Kasache. Beide haben sich jetzt getroffen und wollen auch weiterhin in Kontakt bleiben. Das ist die Kurzfassung einer Geschichte, die nach dem Suchaufruf in unserer Zeitung am 30. November viele Leser bewegt hat. „Ich bin überwältigt davon, wie viele Leute meine bei RP Online veröffentlichte Geschichte auf Facebook geteilt und verbreitet haben“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. Kurz nach unserem Bericht hatte sich der damalige Retter bei uns in der Langenfelder RP-Redaktion gemeldet und wir haben seine Kontaktdaten an die Frau weitergeleitet. Am Tag darauf schickte sie Sawtschuk eine Textnachricht.