Aktion gegen sexuelle Gewalt Mit Brötchentüten gegen Gewalt an Frauen

(og) Rund um den weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Freitag, 25. November, gehen in den Bäckereien Brot und Brötchen in pink leuchtenden Tüten über den Tresen – mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“. Insgesamt werden von den Gleichstellungsbeauftragten der Städte 55.000 Tüten in Umlauf gebracht – allein 20.000 in Langenfeld, sagt die dortige Gleichstellungsbeauftragte Diana Skrotzki, die vor Ort vom Sozialdienst katholischer Frauen unterstütz wird. Der Aufruf, übersetzt in sieben Sprachen und mit Notrufnummern versehen, soll betroffenen Frauen Mut machen, Hilfe zu suchen und Täter anzuzeigen. Bei Bedarf erhalten die Frauen am Telefon Unterstützung in ihrer Muttersprache. „Wir wollen mit der Aktion für das Thema, das immer noch ein großes Tabu ist, sensibilisieren und Hilfestellung anbieten“, so Monheims städtische Gleichstellungsbeauftragte Regina Konrad. Jede Unterstützung helfe dabei, Mädchen und Frauen zu zeigen, dass sie in ihrer Not nicht alleine sind.