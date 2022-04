Kradfahrer fährt in einparkendes Auto : Mopedfahrer flüchtet nach Unfall

Monheim Nach einem Zusammenprall mit einem Audi auf der Monheimer Krischerstraße flüchtete der Fahrer am Montagabend mit seinem schwer beschädigten Kleinkraftrad. Die Suche nach ihm blieb erfolglos.

Am späten Montagabend, 25. April, kracht der Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Krischerstraße in einen einparkenden Audi. Der Fahrer stürzt, rappelt sich auf und verschwindet samt Krad im Dunkel der Nacht. Nach Angaben der Polizei ereignet sich Unfall gegen 22 Uhr. Eine 35-jährige Monheimerin ist mit ihrem Audi A1 auf der Krischerstraße in Richtung Rathausplatz unterwegs. In Höhe der Haus-Nummer 16 blinkt sie, um links in eine Parkbucht zu fahren. Nach Zeugenangaben bildet sich deswegen hinter ihr eine Schlange von mehreren wartenden Fahrzeugen. Plötzlich überholt sie das Kleinkraftrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer übersieht den zu diesem Zeitpunkt quer zur Fahrbahn stehenden Audi und fährt frontal in die hintere linke Fahrzeugseite. Durch die Wucht des Aufpralls geht die hintere Scheibe an der Fahrerseite des Fahrzeuges zu Bruch. Der Fahrer des Kleinkraftrads stürzt. Dadurch löst sich noch die Windschutzscheibe des Audis und zerschellt auf der Straße. Während der Kollision verliert der Kleinkraftfahrer einen weißen Schutzhelm, der auf der Fahrbahn liegen bleibt. Schon kurz danach steht der Fahrer auf, nimmt sein Kleinkraftrad und verschwindet auf der Krischerstraße in Richtung Rathausplatz. Die sofort eingeleitet Suche der Polizei verläuft ergebnislos. Der Unbekannte mit seinem augenscheinlich stark beschädigten „Moped“ ist im näheren Umfeld des Unfalles nicht mehr zu finden. Offen ist, ob sich der Fahrer bei dem Sturz verletzt hat. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden an dem schwarzen Audi A1 auf mindestens 7000 Euro. Sie leitet ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei bittet Zeugen sowie Personen, die den Zweiradfahrer kennen, sich unter Telefon 02173 9594 6350 zu melden.