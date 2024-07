125. Geburtstag des Nabu „Diese kleinen Erfolge helfen dabei, nicht zu verzagen“

Lorenz Die Zuspitzung der Klimakrise und der Biodiversitätskrise, die beide unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen bedrohen, haben mich dazu geführt. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr nur passiv zuschauen zu können. Ich will etwas bewirken, soweit ich das in meinem Rahmen kann. Ich war immer schon naturverbunden und politisch interessiert. Vor einigen Jahren stimmten dann auch die Rahmenbedingungen. Seitdem bin ich aktiv.



Baade Mein innerer Antrieb ist das zu erhalten, was wir haben. Das ist zum einen die Natur, zum anderen aber auch die demokratischen Strukturen. Demokratische Rechte sind wie Muskeln: Man muss sie nutzen, denn sonst verkümmern sie. Und es gibt immer irgendwelche Bestrebungen, die darauf abzielen, Rechte zu entziehen. Einige Kommunen und Gutachter neigen dazu, in Naturschutzfragen nicht immer ganz genau hingucken zu wollen. So wurde eine Sturmmöwenkolonie am Buschbergsee von den Gutachtern nicht erfasst, da sie das Gelände nur von außen betrachtet haben. Für mich als Naturschützer ist zwar nicht wichtig, dass wir immer durchsetzen, was wir gerne hätten. Was ich aber überhaupt nicht mag, ist, wenn man Fakten bestreitet.