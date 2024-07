Tierschutz Monheim Nabu zeichnet schwalbenfreundliches Haus aus

Wer an einem warmen Nachmittag in der Nähe des Hauses Lindenstraße 38 in Monheim vorbeikommt, kann mit etwas Glück am Himmel eine Schwalben-Flugschule entdecken: Mit lautem Gezwitscher flitzt und kreist ein ganzer Schwarm junger Mehlschwalben in der Nähe des Hauses am Himmel herum, verschwindet kurz, taucht dann für neue Flugübungen wieder auf und so geht das eine ganze Weile. Zu beobachten ist hier das erste Training der gerade flügge gewordenen Mehlschwalben für ihren weiten Flug nach Afrika, um dort von Oktober bis April zu überwintern, teilt der Naturschutzbund (Nabu) Monheim mit. An der Lindenstraße 38 dürfen Schwalben seit vielen Jahren ihre Nester bauen oder reparieren und ihre Jungen großziehen. Im Frühjahr kehren die Tiere zu den Orten ihrer alten Nester zurück und hier an der Lindenstraße finden sie die alten Brutstätten auch immer wieder vor.