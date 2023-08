Info-Stand der Monheimer Naturschützer NABU informiert auf Haus Bürgel über Insekten

In Deutschland gibt es rund 50.000 Tierarten, davon sind über die Hälfte Insekten, teilt der NABU mit. Sie sind die artenreichste Gruppe der Tiere. Doch in den letzten 30 Jahren hat sich ihre Anzahl um 75 Prozent verringert, heißt es weiter Besucher erhalten am NABU Stand Wildblumensamen und (eingetopfte) Wildpflanzen aus den naturnahen Gärten der NABU-Mitglieder. Zusammen mit dem NABU Hilden und dem NABU Langenfeld ist die Gruppe aus Monheim in Baumberg vor Ort.