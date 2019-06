Baumberg : Mit dem Nabu zu den Fledermäusen

Schleiereule Foto: Rosi Rößner Sehr geehrte Damen und Herren, diesmal laden zu einem echten Mittsommer-Event ein, zu einer Nachttier-Exkursion am Freitag, 21.6.19. Unter dem Motto "FLEDERMAUS, EULE & Co.: Nachttiere in der Urdenbacher Kämpe" machen wir uns wieder einmal auf die Suche nach Fledermäusen und anderen nachtaktiven Tieren. Die Veranstaltung beginnt um 20:45 Uhr, Treffpunkt ist wie immer der Wanderparkplatz Baumberger Weg in Düsseldorf-Urdenbach. Bei dieser Exkursion handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung mit der dem Ev. Familien- und Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Leverkusen. Eine vorherige Anmeldung beim Bildungswerk ist zwingend erforderlich, Informationen zur Exkursion bei Frank Gennes unter 0157 83836099, Anmeldungen unter https://www.febw-leverkusen.de/ und bei Svenja Müller unter 02174/8966-182. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, das Mindestalter beträgt 6 Jahre. In der Anlage finden Sie mein Kurzinfo zur Nachttier-Exkursion als pdf-Datei. Ferner ein Pressefoto, bitte nennen Sie bei einer Veröffentlichung die NABU-Fotografin. Bei Rückfragen können Sie sich gerne melden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung VG + gute Nacht _______________________________________ Frank Gennes Dipl. Sozialarbeiter/Naturpädagoge NABU-Stadtbeauftragter für Monheim f.gennes@nabu-kv-mettmann.de http://www.nabu-monheim.beepworld.de Fledermaus-Botschafter des NABU NRW http://www.fledermaushilfe.beepworld.de fon 0157 83836099 Sperber-Straße 16, 40789 Monheim am Rhein xx. Foto: RP/Rosl Rößner