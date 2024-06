Musikschule Langenfeld Ein Tag der offenen Tür im Zeichen der Musik

Erwartungsvolles Gemurmel weht durch den großen Saal des Langenfelder Schauplatzes. Die Sitzreihen sind nahezu voll besetzt. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde fiebern dem Matinee-Konzert entgegen, das einen beeindruckenden Einblick in das Können und Schaffen des Kinder- und Jugendchors Langenfeld, der städtischen Musikschule, aber auch des Concerto Langenfeld bot. Unter dem Motto „Wir haben Töne“ veranstaltete der Kinder- und Jugendchor Langenfeld sein Jahreskonzert, 2024 bereits zum dritten Mal in Kooperation mit der Musikschule. Da viele Chormitglieder auch Schüler in der Musikschule sind, lag eine Zusammenarbeit auch bei der öffentlichen Präsentation nah. Genauso mit dem Concerto Langenfeld, dem Langenfelder Sinfonieorchester, das ebenfalls eine Kooperation mit der Musikschule eingegangen ist.