Musikschule in Monheim : Viertklässler können sich jetzt für Ensemblespiel einschreiben

Monheim Noch bis Mittwoch können sich Viertklässler in den weiterführenden Schulen anmelden. Dabei können sich die Kinder auch entscheiden, ob sie in der neuen Schule Teil eines Orchesters oder eines Musicals werden wollen.

(elm) Lehrkräfte der städtischen Musikschule betreuen am Otto-Hahn-Gymnasium eine Orchesterklasse, an der Peter-Ustinov-Gesamtschule eine Bläserklasse und ab dem kommenden Schuljahr an der Gesamtschule am Berliner Ring eine Musicalklasse. „Damit können wir ab dem neuen Schuljahr an jeder weiterführenden Schule ab Klasse 5 ein Musikschulangebot machen – das war und ist viel Arbeit, auf die wir sehr stolz sind“, freut sich Musikschulleiter Jörg Sommerfeld.