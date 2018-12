Monheim: Stadt gründet Festival-Gesellschaft

Spezielle Musik soll ab 2023 in Monheims K 714 spielen: Im Gegensatz zu den elektronisch gefärbten Klängen der „Large Unit“ mutete die Musik des „Orchestre National de Jazz“ geradezu klassisch an. Foto: RP/kdi

von heike Schoog Ohne Diskussion hat der Rat einstimmig die Gründung der Monheimer Musikfestival GmbH beschlossen — als Tochter der Kulturwerke GmbH.

Einstimmig hat der Rat der Stadt jetzt auch die Gründung einer Musikfestival GmbH abgesegnet. Geschäftsführer soll Reiner Michalke werden, so heißt es in der Beschlussempfehlung. Michalke ist zugleich auch Intendant des Festivals Monheim Triennale. Die Grundlagen für die Gesellschaftsgründung werden von den Kulturwerken geschaffen, heißt es weiter, die zugleich Muttergesellschaft der Musikfestival GmbH sein wird.

Die Gründung der Monheimer Musikfestival GmbH mit Sitz in Monheim

Es soll etwas geschaffen werden, das es in dieser Form noch nicht gibt. Michalke will das Feld des Jazz und der Improvisierten Musik nach Neuigkeiten durchsuchen, und „konzertante Pop-Musik und die komponierte Neue Musik“ ins Blickfeld nehmen. „Ein solches Festivalkonzept gibt es bisher so gut wie nicht“, hat er im RP-Gespräch gesagt. Er hofft, die musikinteressierte Szene aus der Region in die ehemalige Abfüllhalle locken zu können.