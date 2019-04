Ausstellung : Museum zeigt Karikaturen des 19. Jahrhunderts

Hella Sabrina Lange und Silke Klaas (v. li.) haben die Ausstellung Daumier, Grandville und die Kunst der Karikatur in Langenfeld realisiert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Im Freiherr-vom-Stein-Haus sind bis zum 23. Juni Lithografien der Meisterzeichner Drandville (1803-47) und Daumier (1808-79) zu sehen.

Es sei „schon eine Ausstellung, die den Betrachter fordert“, sagt Dr. Hella-Sabrina Lange. Damit meint die Leiterin des Freiherr-vom-Stein-Hauses die 101 Lithografien, die bis zum 23. Juni in den beiden Erdgeschossräumen zu sehen sind. Es sind gesellschaftskritische Werke der beiden französischen Meisterkarikaturisten Honoré Daumier (1808-79) und Grandville (1803-47; eigentlich Jean Ignace Isidore Gérard). „Man muss sich schon etwas Zeit nehmen“, rät die Museumschefin. „Aber es lohnt sich.“ Viele Aussagen dieser gegen die Obrigkeit gerichteten Bilder seien hochaktuell.

Die Leihgaben gehören den beiden Privatsammlern Rudolf Josche (Grandville) und Dieter Prochnow (Daumier). Als Beitrag zum Langenfelder Frankreich-Jahr hat Langes Mitarbeiterin Silke Klaas die zwischen 1830 und 1879 entstandenen Bilder arrangiert, von denen viele in den satirischen Zeitschriften „La Caricature“ und „Le Charivari“ veröffentlicht wurden. Beide Blätter erschienen zwischen 1830 und 1843 in einer Zeit des Aufbruchs in Frankreich. Nach der Absetzung Karls X. gab sich der neue Regent Louis-Philippe I. zunächst bürgernah, gestand Abgeordneten mehr Macht zu, garantierte Presse- und Meinungsfreiheit. Klaas: „Da bis 1835 Bildzensur nicht gefürchtet werden musste, konnten Grandville und Daumier zahlreiche bissig-böse Karikaturen erschaffen, die gesellschaftliche Konventionen und Eigenheiten, politische Ereignisse und Persönlichkeiten aufs Korn nahmen.“