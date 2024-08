Wissenschaftsschiff in Monheim Was es auf der „MS Experimenta“ zu entdecken gibt

Matilde (7) beweist derweil ihr Können im Voraussagen. An einer Station ploppen wie aus einer Art Schachbrett Quader auf. Den Weg zwischen den beiden Quadern müssen Besucher mittels einer kleinen Vorrichtung abgehen, die sie in alle Richtungen kippen können. Das setzt ein gewisses Maß an räumlichem Denken und Vorausschauen voraus. Für Matilde fast ein Kinderspiel. „Das macht mir richtig Spaß und die Ausstellung gefällt mir auch gut“, äußert sich das Mädchen. Mama Jana (40) zeigte sich ebenfalls überzeugt. „Die Knobelaufgaben gefallen mir am besten, aber auch, dass die Ausstellung in einem Schiff untergebracht ist, finde ich sehr interessant.“