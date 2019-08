Langenfeld Live : Langenfeld Live: Zum Abschluss Mr. B. Fetch

Die Kölner Band tritt am Mittwochabend ab 18 Uhr beim letzten diesjährigen Konzert auf dem Marktplatz auf.

(mei) Mit dem Auftritt der Band „Mr. B. Fetch“ geht am 21. August die Freiluftkonzert-Reihe „Langenfeld Live“ zu Ende. Wie an den Mittwochabenden zuvor spielt die Kölner Gruppe ab 18 Uhr drei Stunden lang gratis auf dem Marktplatz. Die 2002 gegründete Band trat schon dreimal bei Langenfeld Live auf, zuletzt vor zwei Jahren.

Zur aktuellen Besetzung von Mr. B. Fetch gehören nach eigenen Angaben die Sängerinnen Annette und Beate, außerdem Alexander (Gitarre, Gesang), Dirk (Keyboard), Gerd (Gitarre), Uwe (Bass) und Mario (Schlagzeug). Die Coverband kündigt eine Rock- und Pop-Mischung von Klassikern und weniger bekannten Stücken der vergangenen drei Jahrzehnte an, „die unser Lebensgefühl entscheidend mitgeprägt haben“. Zu ihrem Repertoire gehören etwa Songs von Supetramp, Fleetwood Mac, Coldplay oder auch Udo Lindenberg, bei denen von den erfahrungsgemäß etwa 2000 erwarteten Zuschauern sicher wieder viele in den Marktplatz-Chor einstimmen werden. Zum zehnten Mal hatte die Agentur Joko GmbH (Siegen) das alljährliche Sommerferien-Spektakel an sieben Mittwochabenden gemeinsam mit dem Langenfelder Marketingverbund Kommit organisiert; die Rheinische Post ist seit der Premiere 2010 Medienpartnerin. Sponsoren und der Getränkeverkauf ermöglichen die Gratiskonzerte. Der 0,3-Liter-Trinkbecher aus Plastik kostet 4 Euro, ein Getränkechip 2,80 Euro.