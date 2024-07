Musikalische Radtour Hier macht Movimento in Monheim halt

Movimento habe sich als Marke für umweltfreundlichen Kulturgenuss per Fahrrad in Verbindung mit außergewöhnlichem Musikerlebnissen etabliert, heißt es vom Veranstalter. Zum Auftakt in Schloss Benrath stimmt Flautando Köln die Kulturradler ein. Das Kulturraffinerie-K714-Parkhaus in Monheim wird zur futuristischen Kulisse für den experimentierwütigen Schweizer Multi-Percussionisten Enrico Lenzin mit seinem Alphorn. Nächster Stopp ist das Matchboxtheater in Hitdorf, eine charmante Kleinkunst-Bühne in der ehemaligen Zündholz-Fabrik Salm. Es wird Schauplatz für musikalische Akrobatik mit dem Jonglage-Troubadour Vincent de Lavenère. Anschließend führt die Strecke zur mittelalterlichen Kirche St. Aldegundis in Rheindorf. Ihre Kirchenakustik wird zum Klangraum für barocke Liebeskantaten von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann mit Matthias Lutze (Bass) und Flóra Fábri (Cembalo).