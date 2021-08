Langenfelderin fährt in Benrath auf : Motorrollerfahrerin schwer verletzt

Langenfeld/Düsseldorf Die 37-Jährige bemerkt zu spät, dass der Mann im Pkw vor ihr bremst.

Eine Langenfelder Motorroller-Fahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall in Düsseldorf-Benrath schwer verletzt. Laut Polizei war die 37-Jährige am Freitagmorgen auf der Frankfurter Straße, der Schnellstraße in Richtung Düsseldorf-City unterwegs, als sie wegen eines liegengebliebenen Fahrzeugs auf die linke Fahrspur wechselte. Dort fuhr sie mit ihrer Piaggio auf den Kia eines 40-Jährigen auf, der verkehrsbedingt bremste. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 9000 Euro.