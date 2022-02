Monheim : Motorradfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 21 Jahre alte Düsseldorferin krachte am Mittwochabend auf dem Urdenbacher Weg gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Foto: Polizei Mettmann

Monheim Am Mittwochabend verunglückte eine junge Düsseldorferin mit ihrem Motorrad am Urdenbacher Weg. Sie wurde schwer verletzt, es besteht aber keine Lebensgefahr, teilt die Polizei mit.

Mit schwersten Verletzungen hat der Rettungsdienst am Mittwochabend, 2. Februar, eine Motorradfahrerin in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht. Die 21 Jahre alte Frau aus der Landeshauptstadt war mit ihrem Motorrad , einer schwarzen Kawasaki Z650, von der Straße abgekommen. Gegen 19.50 Uhr prallte sie, aus Richtung Baumberg kommend, gegen einen Baum.

In einer leichten Rechtskurve „verlor die 21-Jährige aus bisher noch ungeklärter Ursache, aber scheinbar ohne Fremdeinwirkung, auf trockener Fahrbahn die Kontrolle über ihre Maschine“, teilte die Polizei mit. Die Kawasaki kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen sowie den Geh- und Radweg. Dann prallten das Motorrad und die Fahrerin frontal und mit großer Wucht gegen einen massiven Baum. Dabei zog sich die Düsseldorferin schwerste Verletzungen zu. Sie bleibt zur intensivmedizinischen Versorgung weiter stationär in der Klinik. „Nach aktueller Auskunft der behandelnden Ärzte besteht aktuell aber keine akute Lebensgefahr“, so die Polizei.