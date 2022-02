Diebstahlserie im Kreis Mettmann : Wieder ein Motorraddiebstahl

Langenfeld Die Diebstahlserie im Kreis Mettmann geht weiter. Die Polizei meldet einen weiteren Fall in Langenfeld aus einer Tiefgarage, aus der bereits zwei weitere Maschinen gestohlen wurden.

Bereits im Januar meldete die Polizei den Diebstahl von zwei Motorrädern aus einer Tiefgarage in Richrath, die von den Straßen Zum Stadtbad und Zum Stadion zu erreichen ist. Vom 21. bis 27. Januar verschwanden dort eine blau-schwarze Suzuki GSX-S750 sowie eine orange-weiße KTM 390 Duke. Von beiden Maschinen fehlt jede Spur.

In dem Zeitraum, der teilweise deckungsgleich mit der Tatzeit bei den zwei vorgenannten Motorrädern ist, verschwand noch ein weiteres Motorrad aus dieser Garage. Dieser Diebstahl wurde jedoch erst jetzt bemerkt. So wurde in der Zeit von Montag, 24. Januar, 22 Uhr, bis Dienstag, 1. Februar, 16 Uhr, ein unter einer schwarzen Plane geparktes, mit dem serienmäßigen Lenkradschloss verschlossenes Motorrad der Marke Yamaha gestohlen Erneut ist unklar, wie der oder die Täter Zugang zur Tiefgarage erlangten. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von der dunkelgrauen Yamaha MT-07 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-AR 60. Der aktuelle Zeitwert wird mit 5000 Euro angegeben.