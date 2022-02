„Fühlt sich gut an“ : Langenfelder Moritz Körner wird FDP-Generalsekretär

Seinen Sitz im europäischen Parlament will der Langenfelder FDP-Politiker Moritz Körner nicht aufgeben . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der FDP-Politiker Moritz Körner (31) wird am 2. April zum Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen gewählt. Sein Mandat im Europaparlament will er behalten.