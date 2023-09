Mord mit Aussicht TV-Kommissarin ermittelt in Monheim

An diesem Mittwoch liegt Monnem ausnahmsweise mal in der Eifel. Grund: Sophie Haas, die Kommissarin aus der ARD-Krimiserie „Mord mit Aussicht“, ermittelt wieder – und der Dreh dafür findet an diesem Tag statt im Bereich um den Kradepohl sowie an der Niederstraße zwischen Kreisverkehr Baumberger Chaussee und Klärwerks-Zufahrt. Wegen der Dreharbeiten könne es dort zwischen 8 und 20 Uhr „immer wieder für drei bis fünf Minuten“ zu Sperrungen kommen, teilt die Stadt mit. Gedreht wird für die fünfte Staffel der humorvollen Serie, die laut ARD zu den meistgeschauten im deutschen Fernsehen zählt. Im Fokus steht die blonde Kommissarin, gespielt von Caroline Peters, die als Kölnerin ins Eifeldorf Hengasch versetzt wurde. Eigentlich hatte sie bei der Kripo in Köln Karriere machen wollen – also gar nicht so weit weg von Monheim.