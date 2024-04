Alkohol-Unfall in Monheim 35-Jährige kollidiert mit Ampelmast

(og) Die 35 Jahre alte Ukrainerin hatte offensichtlich zu viel getrunken und ist in Monheim mit ihrem Fahrzeug vor einen Ampelmast geprallt. Laut Polizeibericht war sie am Samstag gegen ein Uhr mit ihrem Citroen C4 Picasso auf der Opladener Straße in Richtung Monheim unterwegs. An der Kreuzung Opladener Straße/Baumberger Chaussee kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Zeugen alarmierten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten den starken Alkoholgeruch und Auffälligkeiten im Verhalten der Frau. Die Polizei stellte den Führerschein der Ukrainerin sicher und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Der Citroen der 35-Jährigen wies nach der Kollision erhebliche Schäden auf und musste abgeschleppt werden. Auch der Mast wurde stark beschädigt. Da die Unfallverursacherin über Schmerzen klagte, wurde sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen.