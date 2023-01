Monheims Prinzenpaar Elfi und Jürgen Sauerländer mit Talent zum Fröhlichsein

Über 20 Jahre haben sie gewartet und zwei Sessionen, ehe ihr Wunschtraum in Erfüllung ging: Elfi und Jürgen Prinz (Sie heißen wirklich so) sind bereits 2020 zum Monheimer Prinzenpaar gekürt geworden. Sie erleben dieses Jahr nun endlich auch mal eine komplette coronafreie fünfte Jahreszeit ohne Einschränkungen. „Das ist in der dritte Anlauf“, sagt Jürgen Prinz (58). „2020/21 konnten wir gar nichts machen, 2021/22 ein bisschen was, und nun erleben wir die Session endlich ganz.“