Monheim : „Musik frei machen“: Besucher feiern Vielfalt

Beim Musikfestival an der Kapellenstraße in Monheim tritt auch die Kölner Band The Doghunters“ auf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Monheimer Musikfestival geht in die zweite runde, organisiert vom Kulturzentrum Sojus 7.Mit dabei: zwei Bands aus den Partnerstädten.

Ayko Föko sitzt entspannt auf der Wiese vor der großen Bühne und genießt die Sonne während der vielversprechende Künstler die ersten Töne auf der Handpan anspielt. Der Kölner Straßenmusik Paul Schneider, auch bekannt unter dem Künstlernamen l´oiseau, ist auch außerhalb der Stadtgrenzen bekannt und begeistert am Samstag viele Festivalbesucher mit seinen leisen Klängen. „Meine Freundin sieht ihn öfters auf der Domplatte spielen und bat mich, sie heute hierhin zu begleiten“, sagt Ayko Fökö und fügt hinzu: „Er macht das echt gut und ich bin gespannt wer heute noch so auftritt.“

Insgesamt treten sechs Bands auf. Das Besondere: Zwei der Musikgruppen stammen aus den Partnerstädten Monheims und besuchen diese im Rahmen der Veranstaltung. „Ümit Taskiran mit seiner Band aus der türkischen Stadt Ataşehir und die Band Etna Kontrabande aus der polnischen Partnerstadt Malbork reisten für unser Event an und bringen so noch mehr Vielfalt nach Monheim“, berichtet der Festival Leiter Adrian Breuer. Als Teil seines Freiwilligen Sozialen Jahres im Kultur-Zentrum Sojus 7, rief er das Event im letzten Jahr ins Leben und führt dies 2019 als Ehrenamtlicher fort. „Mir war es wichtig in Monheim ein kleines Festival mit guter Atmosphäre zu organisieren, das ganz ohne Eintritt und Zäune auskommt.“, so der 22-Jährige.