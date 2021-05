Lehrer an weiterführenden Schulen : Monheims Lehrer wollen geimpft werden

Lehrer an weiterführenden Schulen

Monheim Hagen Bastian, Leiter des Otto-Hahn-Gymnasiums, hat einen Brief an den Landrat geschrieben. Jetzt ist auch die Gruppe drei der Priorisierung, zu der Lehrer gehören, freigegeben.

(og) Das Kollegium des Otto-Hahn-Gymnasiums fordert den Kreis Mettmann auf: „Impfen Sie sofort die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen im Kreis Mettmann“. Diese Aufforderung hat Schulleiter Dr. Hagen Bastian an den Landrat geschickt. „Wir bekommen täglich Post von Lehrern“, weiß Kreissprecherin Daniela Hitzemann um das Problem. Doch bislang habe die Priorisierung das nicht zugelassen. Mittwochnachmittag dann hatte der Kreis auch den neuen Erlass des Ministeriums auf dem Tisch. Danach ist jetzt auch die Gruppe drei der Priorisierung, zu der Lehrer gehören, freigegeben. „Das heißt, auch Lehrer können sich ab Donnerstag, 6. Mai, im Portal der Kassenärztlichen Vereinigung zur Impfung anmelden“, sagt Hitzemann. Doch kurzfristig würde das an der Lage nichts ändern. „Wir haben deshalb keine Dosis Impfstoff mehr“, sagt sie und verweist auf eine Konferenz mit dem Ministerium am Mittwochnachmittag, bei der die Problemlage aus Sicht des Kreises dargelegt werden soll.