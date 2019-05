Monheim : Jazzer bereitet Monheim auf Festival vor

Achim Tang ist häufiger im Sojus 7 in Monheim an der Kapellenstraße unterwegs. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Bassist und Musikpädagoge Achim Tang kennt sich aus mit schrägen Tönen. Im Auftrag der Festival GmbH begleitet er die Kulturereignisse.

Achim Tang sitzt entspannt im Hof des Sojus. Schwarze Hose, lässiges Jackett, Rucksack. Breites Lachen. Der 60-Jährige ist seit Februar in Monheim unterwegs und stellt sich vor. Das Ziel: Die Menschen bereit zu machen für das große Paket Kultur, das die Stadt Monheim geschnürt hat. „Artist in Residence“ heißt seine Stellenbeschreibung. In der nächsten Woche wird er seine Wohnung an der Friedenauer Straße beziehen, um vor Ort präsent zu sein. Sein Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre.

Bekannt ist Tang bei vielen bereits. Sojus-Leiter Christian Kaindl begrüßt er mit Handschlag. Auch die Mitarbeiter kennt er schon. Und ein erstes gemeinsames Projekt steigt am 25. Mai. In der Reihe „Kunst in der Krautfabrik“ wird der Musikpädagoge Klangskulpturen mit den Besuchern bauen. „Ich habe dafür einen Tisch mit zwei Boxen. Wir probieren etwas, nehmen es auf, 10 bis 15 Sekunden, und wenn es dem Produzenten nicht gefällt, löschen wir es wieder“, erläutert Tang seinen Beitrag zu dem von Sojus-Besuchern organisierten Tag mit Kunst, Theater und Musik. Eine Bass-Performance will er auch geben.

Info Was macht der Artist in Residence Wer Achim Tang ist ein deutscher Bassist und Komponist, der auf dem Gebiet des Jazz, der Improvisationsmusik und der Weltmusik aktiv ist. Was In Monheim arbeitet er als Musikpädagoge in städtischen Einrichtungen und mit Kultur- und Musikgruppen. Tang flankiert das Musikfestival

Ausprobieren, etwas Neues wahrnehmen und entwickeln – das ist der Ansatz, den der Musikpädagoge und Bassist in Monheim verfolgt. Er steht als Bassist für zeitgenössische Musik und will die Verbindung zwischen dem, was aktuell in der Welt passiert, und der daraus entstehenden Kunst vermitteln. Dazu will er Projekte anstoßen, mit der Musikschule oder, wie aktuell im Haus der Jugend, wo junge Menschen einmal in der Woche gemeinsam auf ihre Art Musik machen können, ganz ohne Vorbildung.