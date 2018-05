Monheim: Monheims Kulturkalender ist da

Monheim Zu den angekündigten Höhepunkten zählt diesmal ein Gitarrenwettbewerb.

Der Monheimer Kultur- und Bildungskalender im Mai und Juni tritt auch schon vor dem Sommer in eine heiße Phase ein. Alle zwei Monate bündelt er die wichtigsten Informationen für alle Altersklassen aus den vielen einzelnen Programmheften, Flyern und Plakaten von Marke Monheim, Sojus 7, Bibliothek, Volkshochschule, Ulla-Hahn-Haus, Kunst- und Musikschule und Kulturverwaltung. Auch die frisch gedruckte Ausgabe ist prall gefüllt. So richtet die städtische Musikschule vom 30. Mai bis zum 2. Juni gemeinsam mit der European Guitar Teachers Association in Deutschland (EGTA.D) den international bekannten Jugendwettbewerb "Andrés Segovia" aus.