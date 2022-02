Erster Beigeordneter geht : Monheims Kämmerer verzichtet auf Wiederwahl

Der Erste Beigeordnete Roland Liebermann aus Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Erste Beigeordnete Roland Liebermann strebt keine weitere Amtszeit mehr an. In der Sitzung am Mittwoch, 16. Februar, wird der Monheimer Stadtrats voraussichtlich beschließen, auf eine Wiederwahl des Beigeordneten zu verzichten.

„Ich habe dem Bürgermeister gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich nach dem Ablauf meiner Wahlzeit aus persönlichen, insbesondere gesundheitlichen Gründen eine weitere Amtszeit nicht mehr anstrebe“, erklärt der Beigeordnete und Kämmerer.

„Diese Entscheidung bedauere ich“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Roland Liebermann und ich haben in den letzten zwölf Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Seine Besonnenheit und Korrektheit werden uns in Zukunft sicher fehlen.“ Gleichzeitig respektiere er die Entscheidung, nach 16 Jahren als Allgemeiner Vertreter in Diensten der Stadt Monheim eine weitere Amtszeit nicht mehr anzustreben. „Und ich gehe davon aus, dass der Rat diese Auffassung teilen wird.“

Der Verzicht auf die Wiederwahl von Liebermann hat organisatorische Folgen für den Verwaltungsvorstand. Die allgemeine Vertretung des Bürgermeisters soll zum 1. Juni 2022 an die Beigeordnete Lisa Pientak übergehen. Als weiteren Vertreter soll der Rat Personalchef Martin Frömmer, Leiter des Bereichs Zentraler Service, bestellen. Die Stelle einer neuen Kämmerin oder eines Kämmerers wird ausgeschrieben.

