Monheim: Monheim will Ampeln mit Gänseliesel

Monheim Die Stadt hat die Entwürfe für das Wappenmädchen als Ampelfigur schon in Auftrag gegeben.

In Mettmann ist der Vorstoß noch frisch. Dort haben die Kreispolitiker gerade einem Vorschlag zugestimmt, den Neandertaler als Ampelfigur zu prüfen. Für Monheim arbeitet schon eine Werbeagentur an dem Auftrag, Entwürfe für eine Gänseliesel anzufertigen. Diese könnten bereits ab Frühjahr den Fußgängern in Monheim zeigen, wann sie gehen dürfen und wann sie stehen bleiben müssen – flächendeckend.

In Monheim gibt es insgesamt 13 städtische Ampelanlagen, so Zimmermann. Diese teilen sich in vier reine Fußgängerampeln und neun Kreuzungsanlagen auf. Fußgängerampeln gibt’s an der Kapellenstraße/Rheinstadion, am Garather Weg/Moosweg, an Opladener Straße/Schleiderweg und der Geschwister-Scholl-Straße/Höhe Marktplatz. An der Opladener Straße stehen Ampeln im Bereich Rathausplatz, Schwalbenstraße, Oranienburger Straße, Baumberger Chaussee und Am Kieswerk. Weitere Kreuzungsbereiche sind Berghausener Straße/Baumberger Chaussee, Berghausener-/Heinrich-Hertz-Straße und Berghausener-/Wiener-Neustädter-Straße. Hinzu kommen Ampelanlagen an der Monheimer Straße/Sandstraße.