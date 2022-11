Neue DJs stellen sich Monheim vor Die offene Bühne kommt beim Publikum gut an

Saul ist gerade einmal 15 Jahre alt und sichtlich nervöser als der ältere Kollege. Seit gut drei Jahren rappt der Monheimer unter dem Namen „Sada 407“, schreibt eigene Texte. Seine ersten Auftritte feierte er erst in diesem Sommer, unter anderem im Jugendhaus. „Das hat gut geklappt“, sagt er. Nervös ist er an diesem Abend dennoch. Drei Songs will er präsentieren und mit seiner Musik bald erste Erfolge feiern. Er hat Unterstützer und eine erste Fanbase, die er an diesem Abend mitgebracht hat. Open Mics sind im Sojus 7 eigentlich nichts Neues, aber schon seit längerem nicht mehr im Programm gewesen, verrät Janik Klaue (22). Auf die Initiative von Sojus-Azubu Louis Kimiai (19) wurde die Veranstaltung neu aufgelegt und soll künftig als lockere Reihe wiederholt werden. „Wir hatten fürs erste Mal nicht viel erwartet, sind aber sehr zufrieden mit der Rückmeldung“, berichtet Klaue. Fünf Anmeldungen seien bei ihm eingegangen, allesamt sehr unterschiedliche Künstler und Kunstformen. Die Besucher würdigen alle Künstler mit Beifall. Am Samstag, 3. Dezember, stellen sich ab 20 Uhr neue DJs im Bier- und Musik-Salon vor.