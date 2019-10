Fünf Autos beteiligt : Monheimerin in Berghausen schwer verletzt

Langenfeld Die Berghausener Straße musste in Richtung Monheim für rund zwei Stunden gesperrt werden.

(gut) Eine Monheimerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall mit fünf Autos in Langenfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei bog die 18-Jährige gegen 17.40 Uhr mit ihrem Opel Corsa vom Mühlenweg auf die Berghausener Straße ab. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Audi A4 eines Langenfelders (63). Der Wagen prallte mit hoher Wucht gegen den Corsa, der sich darauf um die eigene Achse drehte und gegen den Opel Insignia eines 38-Jährigen aus Lohmar stieß. Der Audi wiederum wurde in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit dem VW Golf eines Krefelders (47) sowie dem Opel Tigra einer Kölnerin (28) zusammenstieß. Die 18-jährige Monheimerin wurde schwer, der 63-jährige Langenfelder leicht verletzt, ie anderen Autofahrer blieben unverletzt. Der Corsa, der Insignia und der Audi mussten abgeschleppt werden. Auch die beiden anderen Autos wurden erheblich demoliert. Geschätzter Gesamtschaden: mindestens 40.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Berghausener Straße in Fahrtrichtung Monheim für rund zwei Stunden gesperrt werden, was erhebliche Staus zur Folge hatte.