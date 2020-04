Traurige Nachricht : Corona-Patienten aus Monheim und Langenfeld sterben

Langenfeld/Monheim Ein 82 Jahre alter Monheimer und eine 78-jährige Langenfelderin sind gestorben. Bei ihnen wurde das Coronavirus nachgewiesen. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Kreis Mettmann auf zwölf.

Darüber hinaus meldet das Gesundheitsamt aktuell 353 Corona-Erkrankungsfälle und 301 Verdachtsfälle. In Erkrath gibt es 33 Erkrankte, in Haan 17, in Heiligenhaus 12, in Hilden 25, in Mettmann 29, in Langenfeld 58, in Monheim 30, in Ratingen 52, in Velbert 72 sowie in Wülfrath 25. „Der hohe Anstieg der Erkrankten im Vergleich zu den vergangenen Tagen hängt vermutlich mit der Eröffnung der zwei neuen Probeentnahmestellen zusammen. Zuvor wurden täglich 60 Proben entnommen, jetzt hat sich die Kapazität auf 200 Proben pro Tag erhöht“, erklärt Kreissprecherin Tanja Henkel.