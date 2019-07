Monheim : Sozialdienst betreibt Tafel seit 15 Jahren

Monheim „Verteilen statt Wegwerfen“ lautet das Motto im Johanneshaus. Für die Helfer gab es jetzt ein Grillfest.

(og) Als Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement bei der Monheimer „Tafel“ hat der Vorstand des Sozialdientes katholischer Männer und Frauen (SkFM) die Helfer zu einem kleinen Grillfest in den Jugendclub Baumberg eingeladen. Rudolf Lohrum, Vorsitzender des SkFM, wies bei seiner Begrüßung darauf hin, dass die Monheimer „Tafel“ bereits seit 15 Jahren unter dem Motto „Verteilen statt Wegwerfen“ jeden Dienstag und Donnerstag von zehn bis zwölf Uhr im Johanneshaus, Brandenburger Allee 25, dafür sorge, dass bedürftige Personen mit Lebensmitteln versehen würden. In Baumberg gibt es die Ausgabe seit rund zehn Jahren jeden Dienstag von zehn bis elf Uhr an der St. Dionysius-Kirche, Von-Ketteler-Straße. „Mehr als 40 Frauen und Männer helfen bei der Tafel auf freiwilliger Basis“, hebt Lohrum hervor. Viele von ihnen sind bereits von Anfang an dabei und engagieren sich in großartiger Weise – etwa bei der Ausgabe oder beim Abholen der Waren bei den ortsansässigen Unternehmen. Lohrum dankte insbesondere Eleonore Breininger, Petra Buchholz, Margarita Kaiser, Ursula Uphues und Elena Werner die bereits seit 15 oder zehn Jahren bei der „Tafel“ aktiv sind.