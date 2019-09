Monheim : Monheimer Schulen rücken zusammen

Annette Heintz, Hagen Bastian, Daniel Zimmermann, Martin Paeslack und Stephanie Bräuer (v. li.) schließen einen Pakt für mehr Bildung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Otto-Hahn-Gymnasium und die neue Gesamtschule am Berliner Ring kooperieren.

Die Schule, die sich abschottet, gar in Konkurrenz zu anderen Schulen tritt, war gestern, sagt Heinz Gniostko, Dozent an der Universität Duisburg-Essen in der Fakultät Bildungswissenschaften. „Heutzutage müssen Schulen kooperieren, sich als Teil einer Bildungslandschaft verstehen und gemeinsam die Verantwortung für die Schülerschaft übernehmen.“ Dies drückt sich schon jetzt in der gemeinsamen Nutzung des neuen Schulgebäudes am Berliner Ring durch Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) und Gesamtschule (GBR) aus. Auch sollen OHG-Schüler künftig in der Mensa der GBR essen gehen können. Jetzt haben die beiden Schulen am Standort Berliner Ring einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, in dem weitere Projekte vereinbart werden.

So kooperieren die Schulen bereits jetzt bei der Aufnahme, um zu verhindern, dass Eltern bei der Schulwahl eine Entscheidung gegen den pädagogischen Rat der Lehrer treffen. „Künftig wird die Durchlässigkeit des Schulsystems verbessert, indem ein Schüler bei einem unausweichlichen Schulwechsel seine Karriere an der Gesamtschule fortsetzen kann“, sagt Dr. Hagen Bastian, Leiter des OHG. Früher musste er dann in Langenfeld zur Realschule gehen.

Info Ein Ausschuss soll Projekte anstoßen Die Zusammenarbeit der GBR und des OHG wird von einem Kooperationsausschuss gestaltet und begleitet. Daran nehmen die Schulleitung und mindestens eine Lehrkraft teil. Er plant und organisiert die Kooperationsmaßnahmen und setzt Jahresschwerpunkte. Die Schulen sollen auch bei Digitalisierung und Fachunterricht kooperieren, etwa durch gemeinsame Fachkonferenzen.

Außerdem haben die Schulen bereits den Unterrichts-Rhythmus harmonisiert und verfolgen nun beide das 60-Minuten-Modell. Das vereinfache die Erarbeitung kooperativer Bildungsangebote. „So könnten künftig schon im Wahlpflichtbereich der Mittelstufe solche Fächer gemeinsam angeboten werden, die wegen zu weniger Schüler drohen nicht zustande zu kommen, wie Informatik oder eine dritte Fremdsprache“, sagt Bastian.

Neu ist auch das Tutoriats-Konzept, wonach OHG-Schüler der Oberstufe Fünftklässlern der Gesamtschule im Rahmen des Ganztagsbetriebs Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Mathe und Fremdsprachen erteilen: Einem ersten Aufruf folgten 34 Gymnasiasten. Die Auswahlkriterien „Sie müssen zuverlässig, verantwortungsbewusst, zur sozialen Interaktion fähig sein und über fachliche Kompetenz verfügen“, erklärt Annette Heintz, Lehrerin am OHG. Der Tutor unterrichtet eine Stunde pro Woche – gegen ein Entgelt, das der Förderverein aufbringt. Die Gesamtschüler werden jeweils an einem Nachmittag pro Woche gefördert. Das Material wird gestellt, die Tutoren müssen sich mit den Lehrern abstimmen, damit die von ihnen vermittelten Inhalte an den Unterricht angebunden sind. Langfristig sollen auch Oberstufenschüler der Gesamtschule in das Tutoriats-Modell einbezogen werden. Bürgermeister Daniel Zimmermann lobte die Willkommensatmosphäre, die beim ersten Schultag der Gesamtschule entstanden sei, als die Tutoren die Erstklässler begrüßten. „Diese schulübergreifenden Kooperationen führen dazu, dass sich die Schüler ohne Vorurteile und Stigmatisierung kennenlernen“, fügte Gniostko hinzu.