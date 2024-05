Christi Himmelfahrt in Monheim Sänger feiern Jubiläum und Vatertag

(og) Seit fast 40 Jahren feiert der Männergesangverein Harmonie 1874 in der Monheimer Altstadt Vatertag – mit Gesang und Bierchen. Doch weil der Verein in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen würdigen will, ging’s im Jubiläumsjahr ins Schützenhaus. Die Männer hatten nicht nur die gesamte Familie eingeladen, sondern auch Mitstreiter aus der Region. In diesem Jahr haben sich besonders viele Chöre am Freundschaftssingen beteiligt, die mit den Monheimer Gesangsherren und für das Publikum ihre Stimmen hören ließen. Für Essen und Trinken im Schützenhaus Am Werth – das liegt direkt gegenüber der Altstadt – war bestens gesorgt. Die Stimmung gut, freute sich Schriftführer Hans-Josef Sieffert.