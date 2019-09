Monheim : Protestler erstreitet Einlass in die Lüpertz-Schau

Monheim Mit einer spektakulären Protestaktion im Oktober 2018 hatte sich Peter Krahn im Rathaus keine Freunde gemacht. Dafür gab es jetzt die Quittung: ein Hausverbot für die Markus-Lüpertz-Ausstellung.

Damals verbarrikadierte der Monheimer, der in seiner Kölner Werkstatt so genannte „Liebesschlösser“ herstellt, den Seiteneingang mit Ketten und Vorhängeschlössern, kippte davor 1000 Schlüssel mit dem angeblich passenden aus. Und auf einem Plakat warf er den Stadtverantwortlichen vor, seine Idee einer großen Gänselieselskulptur am Rheinufer – aus Metallgeflecht für Liebesschlösser – einfach übernommen zu haben: für den Auftrag an den renomierten Künstler Markus Lüpertz, dessen „Leda“ vor einer Woche enthüllt wurde. Wegen der damaligen Protestaktion bekam Krahn jetzt Hausverbot für die Lüpertz-Ausstellung in der Kulturraffinerie K714.